SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR - Son Dakika

SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

28.12.2020 12:39
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR, System.String[]

BALIK tutanların sahillerde bıraktığı balık parçalı misina, olta uçları, iğneleri bunları yutan çok sayıda kedinin ölümüne yol açıyor.

BALIK tutanların sahillerde bıraktığı balık parçalı misina, olta uçları, iğneleri bunları yutan çok sayıda kedinin ölümüne yol açıyor. "Sahilin Pempe Patileri" grubundan Selmin Sefa "Balıkçılar oltalarını, kopan misinalarını ve iğnelerini atıyorlar. Birçok can ölüyor. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmasını istiyoruz." dedi.

Bu arada, bir kedinin  sahile bırakılan misinalarla yaralanması sonrası yapılan müdahale vatandaşın  cep telefonu kamerasına yansırken, bir kedinin röntgen filminde de misina sarmalı ortaya çıktı.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı. Kartal Sahil hattında sokak hayvanlarına mama ve su veren Selmin Sefa ve arkadaşı, can dostlar kedilerin yaşadığı zorlukları anlattı.

PANDEMİ SÜRECİNDE SOKAK HAYVANLARI MAĞDURSokak hayvanlarının kısıtlamada çok mağdur olduğunu belirten Selmin Sefa "Sokağa çıkma yasağında Sahilin Pembe Patileri sayfası olarak Kartal- Maltepe hattında kedileri beslemeye çalışıyoruz. Çocuklarımız çok mağdur, görüyorsunuz su kapları yok. Su kapları koyduk şimdi. Belediyeden de bu konuda taleplerimiz var. Parkalara ve bahçelere konulan su kaplarının sahile de konulmasını istiyoruz" dedi.

MİSİNALAR ÇOK CAN ALIYOR

Sahillere bırakılan balık kokulu, balık parçalı misinaların yaratığı sorunlara da değinen Sefa şöyle devam etti: "Balıkçılar, oltalarını, kopan misinalarını ve iğnelerini sahillere atıyorlar. Birçok can ölüyor. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmasını istiyoruz. En azından insanları bilinçlendirici uyarı yazıları asılsa çok iyi olur. Çünkü bu hem bizim bütçemize de zararlı. Biz bağışçılarla besleme yapan bir grubuz, fazla da kalabalık bir grup değiliz. Bu sefer kliniğe aldırdığımız kediler hem acı çekiyorlar hem ölüyorlar hem de bizim bütçelerimize de zarar geliyor. Çünkü insanlar hayvanların doyurulması için harcanacak parayı, bu sefer klinik için harcıyorlar. Ölüyorlar, bu konuda da devletten hayvanlarla ilgili de yasa çıkarmasını istiyoruz. Pandemi sürecinde hayvanları bulunduğunuz ilçe sınırları içerisinde beslemek serbestti, şu anda öyle bir madde var mı bilmiyorum ama sokak canlıları belediyeler ne kadar mama koysa da onların koyduklarını mamayı beğenmiyorlar. Çünkü çok kalitesiz mama koyuyorlar, bunun için hayvanlar aç kalıyor. Biz de onların aç kalmasına dayanamayıp beslemeler yapıyoruz. Dediğim gibi devletten bir an önce yasa çıkmasını bekliyoruz çünkü hayvanlar çok fazla eziyet çekiyorlar. Hayvanların uzuvlarını kesiyorlar, öldürüyorlar, işkencelere maruz kalıyorlar onun için devletten bir an önce yasa çıkarmasını istiyoruz."

- İstanbul
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

Kartal, Balık, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı "ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
CHP'den açıklanan yeni asgari ücrete tepki: 2 bin 825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir CHP'den açıklanan yeni asgari ücrete tepki: 2 bin 825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir         
12:00
Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi         
11:51
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu         
11:17
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detay! Gizli tanık akıl hastası çıktı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detay! Gizli tanık akıl hastası çıktı         
11:09
Sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı Sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı         
10:27
Azerbaycan askerini şehit eden 6 Ermeni öldürüldü Azerbaycan askerini şehit eden 6 Ermeni öldürüldü         
10:20
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı         
09:51
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 12:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SAHİLLERDE BIRAKILAN MİSİNALAR, OLTA UÇLARI KEDİLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei