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Sahillerde güneşli hava Palandöken'de kayak keyfi yaşanıyor - Son Dakika

Sahillerde güneşli hava Palandöken'de kayak keyfi yaşanıyor

21.02.2022 15:20
Sahillerde güneşli hava Palandöken'de kayak keyfi yaşanıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistler sahillerde güneşlenirken Doğu Anadolu'da ise kayak keyfi yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistler sahillerde güneşlenirken Doğu Anadolu'da ise kayak keyfi yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, farklı ülkelerden gelen turistleri ağırlıyor.

Hem profesyonellerin hem de bu spora yeni başlayanların keyifle kayak yapabildiği 3200 rakımlı Ejder Zirvesi ile adrenalin tutkunlarını da cezbeden Palandöken, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Kolay ulaşım, konforlu konaklama, doğa sporları avantajlarıyla öne çıkan merkez, Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise sayılı uzunluktaki pistleriyle ziyaretçilerine 15 kilometrelik pistinde kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

Uçakların güvenli iniş kalkışını sağlayan CAT 3A sistemi bulunan Erzurum Havalimanı'na 15 dakikalık mesafede bulunan merkez, toplam 73 kilometrelik pistleriyle kayakseverlerin gözde kış tatili adresleri arasında bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde turistler sahillerde güneşlenirken Erzurum'a gelenler ise kayak, snowboard ve kızak keyfiyle adrenalin dolu anlar yaşıyor.

"Her aşama kayak yapma imkanı var"

Antalya'dan Palandöken'e gelen Serap Yaşa, AA muhabirine, kayak turizminde Erzurum'u çok beğendiğini ve bunun için deniz şehrinden kalkıp geldiğini söyledi.

Antalya'da sıcaklıkların arttığını ifade eden Yaşa, "Artık orada insanlar neredeyse denize girmeye başladı. Biz de bu hafta kayak yapmaya geldik. Palandöken'de kar tatili yapıyoruz, arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Pistler çok güzel. Her seviyedeki kayak meraklısı için kayak yapma imkanı var." dedi.

Almanya'dan gelen Mikail Urgan ise Erzurum'a kayak yapmaya geldiğini belirtti.

Sahil kenarlarının da güzel olduğunu ama bu mevsimde Erzurum'da kayak yapmanın ayrı güzel olduğuna dikkati çeken Urgan, "Eğlenceli ve düşe kalka kayak yapmayı öğreniyorsunuz ama bir kere öğrendikten sonra kayak çok güzel bir hobi oluyor." ifadesini kullandı.

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Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahillerde güneşli hava Palandöken'de kayak keyfi yaşanıyor - Son Dakika


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