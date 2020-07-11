Sahillerde haftasonu yoğunluğu - Son Dakika

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, haftasonu nedeniyle ciddi yoğunluk yaşanıyor. Denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı sosyal mesafe ve maske kuralına uymuyor.
Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni normal hayatın başlamasının ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek sahilde güneşlenip, Akdeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde bugün hava sıcaklığı 37, deniz suyu ise 29 derece ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 25'te kaldı.
Sahilde güneşlenip, denize girmeyi seçen İrem Perişan da insanların duyarsızlığının korkutucu olduğunu söyleyerek, "Mesafeye uyulmuyor, maske takılmıyor. Kendi kendimizi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.