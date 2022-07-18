Sahillerde kaçak motokaravan avı - Son Dakika
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Sahillerde kaçak motokaravan avı

18.07.2022 13:17
Sahillerde kaçak motokaravan avı

Bursa'da Gümrük Muhafaza ekiplerince karavan parklarda yapılan operasyonlarda Türkiye'den yurtdışına çıkarılıp şase numaraları daha üst model araçlarla değiştirilerek tekrar yurda sokulan motokaravanlar tek tek yakalandı.

Bursa'da Gümrük Muhafaza ekiplerince karavan parklarda yapılan operasyonlarda Türkiye'den yurtdışına çıkarılıp şase numaraları daha üst model araçlarla değiştirilerek tekrar yurda sokulan motokaravanlar tek tek yakalandı.

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sırasında edindiği istihbarat sonucu, Türk plakalı motokaravanların yurtdışına çıkarılıp, yurtdışında daha üst model veya daha üst donanımlı motokaravan taşıtlarla değiştirilerek yeniden Türkiye'ye sokulduğu bilgisine ulaşıldı. Çok yönlü yapılan araştırmalar neticesinde, araçların şaselerinin kazındığı, silindiği veya metal levha tatbik edilerek yeni şase numarası yazılması gibi işlemlerin yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler operasyona başladı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 4 adet motokaravan ele geçirildi. Yakalanan motokaravanlarda yapılan teknik incelemede araçlarda şasi, model gibi bilgilerde değişiklik yapıldığı anlaşıldı. Ele geçirilen 4 adet motokaravanın yaklaşık 1 milyon 553 bin TL değerinde olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise serbest bırakıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahillerde kaçak motokaravan avı - Son Dakika

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