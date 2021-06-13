Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu - Son Dakika

Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu

ANTALYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamadan muaf turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak kaydedildi. Güneşli havayı fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Rüzgarlı hava ve denizdeki dalgaya rağmen sahilde yer yer yoğunluk gözlemlendi. Sahile gelen turistlerin bazıları güneşlendi bazıları dalgalar eşliğinde yüzdü. Her zamanki gibi denizin keyfini çocuklar çıkardı. Normal günlerde yoğunluk olan sahillerin turistlere kaldığı görüldü. Bazı turistler ise varyanttaki seyir terasından sahili izledi.

"Antalya bugün sessiz"

Holllanda'dan Antalya'ya tatile gelen Sebahat Turhan, "1.5 ay Antalya'da kalacağım. Antalya çok güzel bugün hem sessiz. Bugün bize kalmış gibi, inşallah diğer günlerde tüm insanlarımız yararlanır. Bugün denize girmeyeceğim ama sahil boyu yürüyüş yapacağım. Sakinliği değerlendireceğim" dedi.