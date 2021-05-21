Sahillerde koronavirüs unutuldu - Son Dakika

İZMİT'te, havaların ısınması ile birlikte sahil kenarlarındaki parklar vatandaşlarla dolarken, koronavirüs unutuldu. Her ağacın gölgesinde gruplar halinde oturanlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadı.

İzmit'te dün güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarındaki parklara akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken bazıları da çimlere oturup sohbet ederek güzel havanın keyfini çıkardı. Özellikle gölgelerinden faydalanmak için ağaç altlarını tercih edenler yanlarında getirdikleri katlanabilir sandalyelere oturup, sahilde satış yapılan yerlerden yiyecek ve içecek alarak deniz manzarasının keyfini çıkardı. Her ağacın gölgesi dolarken, sosyal mesafe kuralları unutuldu. Özellikle de gençlerin birçoğunun maske takmadıkları görüldü.