Havanın rüzgarlı ve bulutlu olduğu Bodrum ilçesi

Sahildeki kafelerde oturan vatandaşlar

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen Kumbahçe sahili

Plajdaki şemsiyeler Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi

Bodrum halk plajlarındaki şemsiyeler, denizden 3 metre uzaklığa yerleştirildi, aralarındaki mesafe ise 5 metre olarak ayarlandı

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen sahiller, kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz keyfi yapmak isteyenleri ağırlamaya başladı.