Tatilciler hafif rüzgara rağmen denize girdi, şezlonglarda güneşlenerek kitap okudu, çocuklarıyla kumsalda oynadı. Turistler ayrıca palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen 9 günlük tatili değerlendirenler, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının ise yüzde 60 kaydedildiği Antalya'daki Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

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