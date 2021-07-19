Üye Girişi
Sahillerdeki bayram yoğunluğundan turizmciler memnun - Son Dakika

Sahillerdeki bayram yoğunluğundan turizmciler memnun

19.07.2021 11:26
Sahillerdeki bayram yoğunluğundan turizmciler memnun, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme'de Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk turizmcileri hem sevindirdi.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme'de Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk turizmcileri hem sevindirdi.

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum plajları, Alaçatı'daki butik otelleri ve rüzgar sörfü imkanlarıyla tercih noktası olan Çeşme, ince kumu, turkuaz denizi, rüzgarı ve eğlence kültürüyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Salgın sürecinde kapanmanın sona ermesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Çeşme, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrarken Kurban Bayramı tatiliyle tarihi bir yoğunluğu yaşıyor.

Otel ve diğer konaklama tesislerinin dolduğu, plajlarda boş yerin kalmadığı, trafiğin zaman zaman durduğu ilçenin bu durumu, otelci ve esnafı mutlu etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, ilçedeki hareketliliği AA muhabirine değerlendirdi. Demir, Çeşme'de bayram tatiliyle beraber olağanüstü ve tarihi bir yoğunluk yaşandığını, tatilin ilk gününden itibaren ilçeye binlerce kişinin akın ettiğini söyledi.

İnsanların salgın sürecinde eve kapanmanın verdiği sıkıntıyla tatil beldelerine akın ettiğini, Çeşme'nin de en yoğun bayramını yaşadığını vurgulayan Demir şöyle konuştu:

"Çeşme olağanüstü ve tarihi yoğun günlerini yaşıyor. Çok büyük bir destinasyon değiliz. Oldukça fazla plajımız var ancak 1 milyon insanı ağırlayabilecek kapasitede bir destinasyon değiliz. Alaçatı sokaklarında yürümek mümkün değil. 500 metre uzunluğunda bir sokağı 1 saatte ancak yürüyebiliyorsunuz.

Şu anda otellerde 30 bine yakın yatak kapasitemiz var ve neredeyse 10 Ağustos'a kadar rezervasyonlar yüzde 90 dolu. 30 yıldır turizmin içindeyim bu kadar insanların kendini dışarıya attığını, tatil beldesine koştuklarını ilk kez görüyorum. Akın akın arabalar otoyol girişlerindeydi. Tahminini yapamadığımız bir koşuşturmaca var tatil beldelerine. Şu anda da eylül ve ekim aylarında da nasıl rezervasyon alabiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tarihte ilk kez böyle bir yoğunluk yaşıyoruz."

Yakup Demir, ilçedeki tesislerde yer kalmadığı için rezervasyon yaptırmadan gelinmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Yer ayırtmadan gelen birçok misafirin Gümüldür, Seferihisar, Urla gibi tatil bölgelerinde de yer bulamamaktan şikayet ettiğini dile getiren Demir, bayram sonrası da rezervasyonların tamamen dolu olduğuna dikkati çekti.

Turizm sektörü için Avrupa'da yaşayan Türklerin büyük öneminin olduğunu, 6 milyon gurbetçiden yaklaşık 500 bininin tatil için geldiğini, kapıların açılmasıyla eylül sonunda bu sayının 2 milyona ulaşmasını beklediklerini bildiren Demir, "Gurbetçilerimizin de desteğiyle turizm sektörünün bu yılı güzel bir ciroyla kapatacağına dair beklentilerimiz ve düşüncelerimiz var." diye konuştu.

Pahalılık eleştirileri

Çeşme ve diğer tatil beldelerindeki pahalılıkla ilgili eleştirilere de değinen Demir şunları kaydetti:

"Sık sık pahalılıktan şikayetler alıyoruz. Bayramda çok fazla talep var dolayısıyla fiyatlarda arz talep dengesine göre hafif bir yükselme söz konusu. Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızla birlikte 'Bunun nasıl önüne geçeriz' diye düşündük. Ancak serbest ekonomi, bunun önüne geçmek mümkün değil. Bayramın hemen sonrasında stabil hale gelecek. Fiyatlar yine bayram öncesi fiyatlara entegre olacak."

Kurban Bayramı, Turizm, Bayram, Çeşme, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sahillerdeki bayram yoğunluğundan turizmciler memnun - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı 11:05 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu 09:59 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler 09:44 HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü 00:00 Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü

Son Dakika Haberleri
11:33 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı, 8,58 seviyesinden işlem görüyor
10:23 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş
09:58 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
09:11 Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti
Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak         
11:38
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Yılbaşında personele tavuk dağıtan belediyeye şok! Ödenen para belediye başkanından tahsis edildi Yılbaşında personele tavuk dağıtan belediyeye şok! Ödenen para belediye başkanından tahsis edildi         
11:01
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu         
09:48
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti         
21:12
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 11:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahillerdeki bayram yoğunluğundan turizmciler memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement