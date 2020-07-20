Sahillerdeki sosyal mesafeyi atlı jandarmalar denetliyor - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesi başta olmak üzere yaz yoğunluğunun yaşandığı sahil şeritleri atlı jandarma timleri tarafından denetlenmeye başlandı. Sahillerde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetleyen atlı ekipler, tatilcileri maske takmaları konusunda uyarıyor



Mudanya Kaymakamlığından yapılan bilgilendirmede, atlı jandarma timi, hafta sonlarında aşırı yoğunluk yaşanan Eşkel, Eğerce, Ayazma ve Söğütpınar sahillerinde emniyet ve asayiş hizmetleri için devriye görevine başladı. Mudanya Jandarma Komutanlığının talebi üzerine yaz mevsiminin sonuna kadar sahilleri denetleyecek olan tim, orman yangınları, define avcılığı, hırsızlık ve kapkaç suçlarının yanı sıra boğulma ve tacizcilerle mücadele konusunda da görev yapacak. Yabancı dil bilen personeliyle bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik hizmeti de vereceği belirtilen timin, ağaçlık alanlarda piknik yapan vatandaşları orman yangınları konusunda uyaracağı ifade edildi. Atlı jandarma timinin sezon boyunca hizmet vereceği açıklandı. - BURSA