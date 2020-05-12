Sahillerin doluluk oranı gün geçtikçe artıyor - Son Dakika

Sahillerin doluluk oranı gün geçtikçe artıyor

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat başladı; Türkiye'de virüsün başkenti olan İstanbul'da sahiller gün geçtikçe daha fazla doluyor ve tedbirlerin de hiçe sayıldı gözlemleniyor.

Vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Mümkün olmadığı sürece vatandaşların evde kalmasını ifade eden uzmanların görüşlerine pek de uyulmadığı bugün Kartal ve Maltepe sahilinde görüldü. Vatandaşlar, salgın öncesinde olduğu gibi toplu olarak bir arada yürüyüş yaptılar, yeşil alanlarda oturdular.

Maske takma kuralı da çiğnendi

Dışarıya çıkarken maske takma kuralına vatandaşların bir çoğu uyarken bazı vatandaşların maskesiz olarak sahil şeridinde yürüyüş yaptığı görüldü. Ramazan ayı dolayısıyla genellikle iftar vaktinden sonra doluluk oranının arttığı sahil şeridinde salgın hastalık unutulmuş durumda.