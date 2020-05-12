Son Dakika › Güncel › Sahillerin doluluk oranı gün geçtikçe artıyor - Son Dakika
Sahillerin doluluk oranı gün geçtikçe artıyor
6 saat önce
İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu.
İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu. Maltepe ve Kartal Sahili'ne adeta akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken toplu yürüyüş yaptı.
Dünyayı etkisi altına aldığı gibi Türkiye'de de binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı "kontrollü sosyal hayat"ın başlamasına rağmen virüsün en yoğun yaşandığı İstanbul'da Kartal ve Maltepe Sahili'ne vatandaşlar adeta akın ederek tedbirleri hiçe sayıyor. Sahilde vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran uzmanlara aldırış edilmediği görüldü. Sahile gelenler, salgın öncesinde olduğu gibi bir arada yürüyüş yaptı, yeşil alanlarda oturdu. Dışarıya çıkarken maske takma kuralına bir çoğu uyarken bazı vatandaşların maskesiz olarak sahil şeridinde yürüyüş yaptığı görüldü. Ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinden sonra doluluk oranının arttığı sahil şeridinde salgın hastalık tehlikesinin de unutulduğu dikkat çekti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü