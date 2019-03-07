Şahin 2 Bin Kişiye Kandil Simidi Dağıttı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kandil Gecesi nedeniyle 2 bin vatandaşa kandil simidi dağıttı.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kandil Gecesi nedeniyle 2 bin vatandaşa kandil simidi dağıttı.



Regaip Kandili nedeniyle Ereğli İş Bankası önünde kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi dağıtan belediye başkanı adayı Erol Şahin, tüm vatandaşların tek tek kandilini kutladı. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte dağıtılan kandil simitleri bez torbalara konularak çevre duyarlılığına da dikkat çekildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, halkın fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi. Şahin ve beraberindekiler, kandil simidi dağıtımından sonra çarşı merkezindeki çay ocaklarındaki vatandaşlar ile tek tek görüşerek hem kandillerini kutladı hem de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart da Ereğli'de katılacağı mitinge davet ettiler. Şahin, Ereğli'ye kısa bir zaman içerisinde ilk defa gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en iyi şekilde karşılanması gerektiğine dikkat çekip, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ereğli'ye olan bu ilgisini ve sevgisini karşılıksız bırakmayalım ki Ereğli'miz kazansın" dedi. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Ankaragücülü Taraftarlar, Siyah Tişörtle Anılacak

Usta Sanatçı Bülent Ersoy, Zatürre Oldu!

Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu