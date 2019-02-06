Şahin: "31 Mart'ta Bütün Cumhur İttifakı Adaylarımız Zafer Kazanacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum ilçesi Çakırlar Köy Konağı'nda vatandaşlarla buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum ilçesi Çakırlar Köy Konağı'nda vatandaşlarla buluştu. Şahin, "İnşallah 31 Mart'ta bütün Cumhur İttifakı adaylarımız zafer kazanacak" dedi.



Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Zihni Şahin ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Çakırlar Mahallesi'ndeki Köy Konağı'nda vatandaşlarla buluştu. Konakta toplanan vatandaşların sevgi ve destek gösterisinde bulundukları Başkan Şahin, Atakum ile ilgili projelerini anlattı.



Çakırlar sakinlerine teşekkür



Sözlerine, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanımız İshak Taşçı ve AK Parti Atakum İlçe Başkanımız Haluk Köksoy ile Atakum'da hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu sıcak ortam Anadolu'nun dört bir yanında var. Bu güzel ortamda bizleri ağırlayan, bu eşsiz duyguyu bizlere yaşatan Çakırlar Mahallesi sakinlerine canı gönülden teşekkür ediyorum" diyerek başlayan Başkan Zihni Şahin, şöyle devam etti:



"Göreve seçildiğim günden beri İshak Taşçı ile yakın diyalog halindeyiz. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı hepiniz adına teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yapılanlar ve yapılmayanlarla ilgili sürekli kendisiyle, meclis üyelerimizle istişare halinde olduk, olacağız. Hizmette devamlılık, devlette devamlılık gibi olacak. Biz eğer birbirimizden kopuk hareket edersek bazı boşluklar olabilir. 2009'da Bafra'da belediye başkanı olarak göreve başladım. 9 yıl gece-gündüz demeden hizmet ettik. Şehrin geleceği ve kalkınmasıyla ilgili birçok çalışma yaptık. Tarımda katma değer nasıl artırılabilir onunla ilgili büyük projeler yapıp birçoğunu hayata geçirdik. Organize Sanayi Bölgesine(OSB) yatırımların gelmesini sağladık. Medikal İhtisas OSB'yi kurduk. Sera OSB'nin olduğu 300 dönümlük alanda fide ve tohum üretimi yapan alana özel bir firma tarafından bir sera kuruldu."



"Atakum'un problemlerini biliyorum"



Atakum'un problemlerini bildiğini ifade eden Şahin, "Bizi Bafra'da bir 'abi' olarak gördüler. Muhalefet partisinde olan arkadaşlar bile yanımızda oldu. Burada da inşallah İshak başkanın bıraktığı noktadan itibaren Atakum'un gelişmesi ve kalkınması adına ne yapılması gerekirse onu yapacağız. Atakum'a hizmet etmek boynumuzun borcu. Karadeniz'in en güzel ilçesi, Türkiye'nin yükselen yıldızı Atakum'un problemlerini biliyoruz" diye konuştu.



"Türkiye üzerine oyunlara dikkat"



Türkiye'nin zor bir dönemeçten geçtiğini vurgulayan Başkan Şahin, "Nasıl ki bir tezkere meselesi gündeme geldi. Tezkerenin meclisten geçmemesinden sonra Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirildi. Bu güç odakları bizden intikam almak için her türlü oyunu oynayacak. Daha sonra ise bize 15 Temmuz'u yaşattılar. Yine dışardan PKK'yı destekleyerek içerideki olayları abarttılar ve şehirlerin içine hendekler kazdırdılar. Tüm bu olanların üstesinden Türk devleti güçlü olduğu için, başımızda da Cumhurbaşkanımız gibi cesur bir lider olduğu için geldik. Hangi oyunları kuracaklarını bilmiyoruz. Bu nedenle bizim bir ve beraber olma zorunluluğumuz var. Cumhur İttifakı bunun için gerçekleştirildi. Bizler de bunun gereğini yapmak zorundayız. İnşallah 31 Mart'ta bütün Cumhur İttifakı adaylarımız zafer kazanacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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