SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin , Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Bafra Ticaret Borsası'na devredilen kesimhanede incelemelerde bulundu. Şahin, " AB standartlarında hizmet veren kesimhanemiz, bölgede hayvancılığın hizmetinde" dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Ticaret Borsası mezbahanesinde (kesimhane) incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldıktan sonra bir protokol ile Bafra Ticaret Borsası'na devredilen kesimhanenin Avrupa Birliği standartlarında hizmet verdiğini söyleyen Başkan Şahin, "Bu kesimhane, Bafra ve bölgesinde hayvancılığa büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.Başkan Zihni Şahin, Bafra Ticaret Borsası'nı ziyaretinin ardından Borsa Başkanı Namık Kibaroğlu ile birlikte kesimhaneye geçerek incelemelerde bulundu. Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden modernize edilen bu yıl Kurban Bayramı ile birlikte hizmete sokulan kesimhanede Borsa Başkanı Kibaroğlu ile diğer yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şahin, kesimhanenin Karadeniz 'in en moderni olduğunu belirterek, teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı kesimhanenin günlük 120 küçükbaş ve 90 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.Modern kesimhane tesisinin Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları yönetmeliklerine uygun olarak Avrupa Birliği standartlarında hizmet verdiğine dikkati çeken Başkan Zihni Şahin, şunları söyledi:"Kesimhanemiz, Bafra bölgesinde hayvan üreticilerimiz ile başta kasap esnafı olmak üzere et işletmecilerinin ihtiyacının karşılanacağı şekilde dizayn edildi. Otomatik kesim makine sistemleri ile soğuk hava depolarıyla bu kesimhane, bölgede hayvancılığa büyük katkı sağlamaktadır. Sadece Bafra bölgemizde 50 binin üzerinde büyükbaş, 25 binin üzerinde küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Et, süt, yoğurt gibi tonlarca hayvansal üretim gerçekleştirilmektedir. Tüm bu üretiminin ekonomiye çok daha artı kazandırması için elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız. Çiftçimizi daha çok hayvancılık üretimine teşvik etmeli, böylece hedeflediğimiz tarıma dayalı sanayi hamlesinde daha çok yol almalıyız." - SAMSUN