Son Dakika Haberleri: Şahin: "Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına Yeniden Müracaatlarımızı Gerçekleştireceğiz"

Şahin: "Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına Yeniden Müracaatlarımızı Gerçekleştireceğiz"

55 dakika önce

- AK Parti Ankara İl Başkanlığı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Ankara İl Başkanlığı
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:13 Kaynak: AA

Fatih Şahin, AK Parti, Ankara, Güncel
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