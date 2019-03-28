Şahin: "Atakum Kültür Sanatın Merkezi Olacak"

Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi olacak" Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin: "Atakum Karadeniz'de kültür sanatın cazibe merkezi olacak"SAMSUN - Atakum için çok güzel projeler hazırladıklarını belirten Samsun...

Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin:

"Atakum Karadeniz'de kültür sanatın cazibe merkezi olacak"



SAMSUN - Atakum için çok güzel projeler hazırladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, seçilmeleri halinde Atakum'u Karadeniz'in kültür sanat merkezi haline getireceklerini söyledi.

Başkan Zihni Şahin, Ordulular Sevgi Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Kahvaltıdan sonra bir konuşma yapan Başkan Şahin, sivil tolum kuruluşlarının görüşlerine her zaman önem verdiğini söyledi.

"Akvaryum projesi"

Toplumun talepleri doğrultusunda hizmet ürettiklerini belirten Başkan Şahin, "Yaptığımız anketlerle Atakum'un nelere ihtiyacı olduğunu belirledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışına, 19 Mayıs 1919'a, atıfta bulunarak 10 projeyi gündeme alarak yola çıktık. Atakum sanayi şehri olacak durumda değil. Atakum sırtını yeşile yaslamış, gönlünü mavi Karadeniz'e açmış. Maviye ve yeşile ihanet etmeyecek şekilde Atakum'a katkı sağlayacağız. Atakum kültür, sanat ve turizm merkezi olma yönünde ilerleyecek. Bunun için insanları buraya çekecek belli projeleri hayata geçirmemiz gerekir. Bunun için mega proje dediğimiz akvaryumu programımıza aldık. 9 dev proje, 19 prestij projesi olmak üzere 100 projeyi gündemimize aldık. Göreve gelirsek inşallah Atakum Karadeniz'de kültür sanatın cazibe merkezi olacak" dedi.

Programa; AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu, Erçal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Erçal, Ordulular Sevgi Derneği Başkanı Hasan Varol ve üyeler katıldı.

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