makine ve otomotiv sektörüne yönelik olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta yaşanan zorluklar' adlı çalıştay gerçekleştirildi.



Türkiye -AB İş Diyaloğu Projesi kapsamında AB tarafından finanse edilen Düzce'de faaliyet gösteren metal-makine ve otomotiv sektörüne yönelik olarak gerçekleştirilen çalıştay Turan Otelde gerçekleştirildi. Firma temsilcileri, Düzce Ticaret ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in ev sahipliği yaptığı çalıştay iki oturumda tamamlandı.



Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'den yapılan ihracatımızın neredeyse yüzde 50'sinin AB ülkelerine yapılmakta olduğunu, 2018 yılında AB ülkelerine yapılan ihracatın 84 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, Avrupa Birliği'nin en büyük ticari partnerin olduğu ve yanı başımızda bulunan bu dev pazara çok önem vermemiz gerektiğini söyledi.



Şahin, "Yüksek katma değerli ihraç kalemlerinin ihracattan aldığı payı yükseltmek, dijital dönüşümü de tamamlayarak üretim süreçlerini iyileştirmek zorundayız. Almanya'nın sanayi 4.0, Japonya'nın sanayi 5.0'ı konuştuğu, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik ve akıllı fabrikaların tartışıldığı bir dönemde, bu kavramlara uzak kalmak rekabet gücümüzü ciddi şekilde zayıflatacaktır. Başarının anahtarı üretmek, ürettiğine değer katmak ve ihraç etmek" diye konuştu.



Açılış konuşmasının ardından TOBB TEBD Proje Koordinatörü Burcu Atılgan, Türkiye -AB İş Diyaloğu Projesi'nin amaçlarını ve yürütülen faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı. Daha sonra Akredite Kobi Danışmanı, Kıdemli AB Proje uzmanı Bülent Yüce'nin sunumları ve anlatımları ile program devam etti. Bülent Yüce, AB ülkelerine ihracatta karşılaşılan engeller, bir KOBİ için ihracat yol haritası, internet pazar araştırmasıyla hedef ülke belirleme ve müşteri bulma metodolojisi, KOBİ'lerin bireysel gelişimleri için öneriler ve sektörünün gelişimi için öneriler başlıklı konular hakkında bilgilendirme yaptı. - DÜZCE