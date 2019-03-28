Son Dakika Haberleri: Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yıl Dönümü - Detaylar

Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yıl Dönümü - Detaylar

27 dakika önce

- Şahinbey Anıtı'nın önünde saygı atışının yapılması Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün anıta buket bırakması Öğrencilerin şiir okuması Minik kız çocuğunun istiklal marşını okuması İstiklal Marşı okunurken Gazi ve şehit yakınlarının ağlaması Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den detaylar GAZİANTEP (AA)...

- Şahinbey Anıtı'nın önünde saygı atışının yapılması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün anıta buket bırakması
Öğrencilerin şiir okuması
Minik kız çocuğunun istiklal marşını okuması
İstiklal Marşı okunurken Gazi ve şehit yakınlarının ağlaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den detaylar GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yıl dönümü töreni'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, Şahinbey, Güncel
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