Son Dakika Haberleri: Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yılı

Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yılı

46 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Antep Savunması'nın önemli isimlerinden Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yılı, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Antep Savunması'nın önemli isimlerinden Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Tahmazoğlu, mesajında, Şahin Bey'i rahmet ve minnetle andı.

Gazianteplilerin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şahin Bey'in şehadetinin 99. yılında başta Şahin Bey olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep savunması, 99 yıl önce vatan topraklarını düşmana teslim etmemek adına bir bütün olarak, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, imkansızlıklarıyla bir şehrin topyekun mücadelesidir. Gaziantep halkı, topraklarını çiğnetmemek için göğsünü düşmana karşı siper etmiştir. İşte Şahin Bey, 200 kişilik çetesi ile 'Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diye Elmalı Köprüsü üzerinde ciddi bir direniş göstermiş ve dediği gibi burada şehit düşmüş. Bu çok önemli bir mücadele ve bunun arkasındaki ruhu anlamak gerekiyor. Sadece onlar değil, hemen yakınımızda Dokurcum Değirmeni'nde 14 çocuğumuz cephede savaşan çetelerimize malzeme getirirken şehit edilmiştir. Bu emsaline az rastlanır, topyekun bir mücadelede, şehadet şerbetini içen başta Şahin Bey olmak üzere 6 bin 317 şehidimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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