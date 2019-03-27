Son Dakika Haberleri: Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yılı

Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yılı

16 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep Savunması'nın önemli isimlerinden Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yılı, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep Savunması'nın önemli isimlerinden Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Şahin Bey'in 28 Mart 1920'de kendi komutası altındaki birliklerce tutulan Elmalı Köprüsü'nde meydana gelen çarpışmada şehit olduğunu anımsattı.

Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde kahramanlığıyla, cesaretiyle sembolleşen Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılının anıldığı bugün, kendisine çok şey borçlu olduklarını bir kez daha gördüklerini kaydeden Gül, Antep Savunması'nda üstün yararlılıklar göstermesi nedeniyle Şahinbey ilçesine adı verilen, kocaman yürekli fedaileriyle ölüme koşan Şahin Bey'in, adına türküler yazılan, ağıtlar yakılan bir kahraman olduğunu vurguladı.

Şahin Bey ve fedailerinin 3 Şubat ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini perişan ettiğini belirten Gül, "Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta şöyle demektedir, 'Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize ağustos sıcağında, soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.' Bu sözleriyle düşmana meydan okumuş ancak bir avuç yiğit karşısında hüsrana uğrayan Fransızlar, Antep'e girmeyi bir prestij meselesi yapmış ve çok güçlü bir orduyla saldırarak Şahin Bey'i şehit etmişlerdir. Şahin Bey, istiklal meşalesini tutuşturmuş ve ardından binlerce Şahinler de o meşalenin asla sönmemesi için çalışmış, savaşmış ve bu uğurda 6 bin 317 şehit vermiştir. Bizler, atalarımızdan aldığımız bu manevi güçle bugün olduğu gibi bundan sonra da her alanda daha çok çalışmalı ve bu meşaleyi sonsuza dek canlı tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gül, bu duygu ve düşüncelerle "Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez" diyen Şahin Bey'i, onun silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını vermekten kaçınmayan tüm şehitleri rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:17 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep Adayı 100 Davulcu ve 10 Zurnacıyla Gövde Gösterisi Yaptı Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş Fatma Şahin, Güldüğü Skandal Sözler İçin 5 Gün Sonra "Duymadım" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:33:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahin Bey'in Şehit Edilişinin 99. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]