Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu - Son Dakika

Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu

28.03.2021 16:02
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu, System.String[]

GAZİANTEP savunmasının kahraman isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 101'inci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

GAZİANTEP savunmasının kahraman isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 101'inci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Şahinbey Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, milletvekilleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askerler, gaziler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Şahin Bey anısına askerler tarafından saygı atışı yapılırken, öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu,

Gaziantep'in kurtuluşu için verilen mücadelede şehit düşenlere duaların edildiği tören, Şahin Bey'in Bostancı Mahallesi'ndeki ailesine ait evin restore edilerek dönüştürüldüğü müzenin açılışı ile sona erdi.

Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu
Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu

Gaziantep, Jandarma, Şahinbey, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şahin Bey mezarı başında anıldı, evi müze oldu - Son Dakika


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