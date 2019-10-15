Son Dakika Haberleri: Şahin'den "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kutlama mesajı
Son Dakika Güncel Şahin'den '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' kutlama mesajı

Şahin'den "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kutlama mesajı

2 saat önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şahin'den

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kadın çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerde en önemli görevleri üstlenen gizli kahramanlarımızdır. Ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kadın çiftçilerimiz üstlenmektedir. Hayat boyu hiçbir sorumluluktan kaçmayarak annelik içgüdüsü ve fedakarlığı ile hareket eden kadınlarımız topraktan sofraya olmak üzere tarımın her aşamasında söz sahibi konumundadır.


Bu duygu ve düşüncelerle yazın sıcağında, kışın soğuğunda fedakarca üretim yapan eli nasırlı, avuç içi toprak kokan, alnında damla damla teri parlayan cefakar kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyorum." - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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