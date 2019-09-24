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Şahin'den Alabalık tesisine ziyaret

21 dakika önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Göyne Barajında faaliyet gösteren Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine ziyarette bulundu.

Şahin'den Alabalık tesisine ziyaret, System.String[]

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Göyne Barajında faaliyet gösteren Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine ziyarette bulundu.


Erzincan'da 9 adet kara tesisi, 10 adet ağ kafes tesisi olmak üzere toplamda 19 adet üretim tesisinin bulunduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Mevcut tesisleri ve imkanlarıyla önemli potansiyele sahip Erzincan bölgesi için tatlı su balıkçılığında da gelecek vadediyor. Ekiplerimiz de mevcut tesislere düzenli ziyaretlerde bulunularak kalitenin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için çeşitli kontroller yapıyorlar. Bu kapsamda bugün de Göyne Baraj Gölünde faaliyet gösteren Alabalık Yetiştiriciliği Tesisini ziyaret ettik" dedi.


Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür vekili Yafes Yalçınkaya'nın ziyarette bulunduğu tesiste; kara ve gölette alabalık üretimi gerçekleştiriliyor. Tesis yıllık 100 ton/ yıl porsiyonluk ile 1 milyon adet yıl kuluçkahane kapasite ile faaliyet gösteriyor. - ERZİNCAN

Murat Şahin, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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