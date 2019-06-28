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Şahin'den Arabanlılara müjde

20 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu arayarak Fakılı Grup yolunun asfaltlanacağı müjdeledi.

Şahin'den Arabanlılara müjde, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu arayarak Fakılı Grup yolunun asfaltlanacağı müjdeledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu telefonla arayarak Fakılı Grup yolunun asfalt çalışmasının önümüzdeki günlerde başlayacağı müjdesini verdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisini telefonla arayarak Fakılı Grup yolunun asfalt çalışmalarının önümüzdeki günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacağı müjdesini vererek, "İhalenin iptali nedeniyle yapımı geciken Fakılı grup yoluna, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in özel talimatıyla önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlanacaktır. Sayın Başkanımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Şeklinde açıklama yapan Başkan Doğru, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin beni telefonla arayarak önümüzdeki günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması başlatılacak. Fakılı Grup yolumuzdaki asfalt çalışmaları sırasında Araban Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde katkı sunmaya hazırız" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Hasan Doğru, Araban, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
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