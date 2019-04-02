Son Dakika Haberleri: Şahin'den Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Şahin'den Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a Hayırlı Olsun Ziyareti

31 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Şahin'den Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Bafra Belediyesi önünde Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, teşkilat mensupları, belediye birim müdürleri ve personeli tarafından karşılanan Şahin, yaklaşık 10 aylık görevinin ardından halkın teveccühleri ile yeniden Belediye Başkanı seçilen Kılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti.


"AK Partili belediyeler olarak ülkemizde çok güzel hizmetlere imza attık." diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizi yaşanabilir hale getirmek için gayretler sarf ettik. Taş üstüne taş koyan her bir insanımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Başkan Hamit Kılıç kardeşim ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım süre içerisinde Bafra'mıza yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik. Yaptığımız çalışmalar Bafra'mıza hayırlı olsun."

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zihni Şahin'e ve heyetine ziyaretleri nedeni ile çok teşekkür ediyorum. Kendisi Bafra'mıza dokuz yıl belediye başkanı olarak birçok hizmetlerde bulundu. Son bir yılda da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak güzel hizmetler imza attı. Samsun'umuzun bütün ilçelerinde olduğu gibi ilçemizde de güzel çalışmalar yaptı. Bu anlamda ben bugüne kadar ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Zihni başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:10 Kaynak: AA

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