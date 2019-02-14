Son Dakika Haberleri: Şahin'den Cumhur İttifakına Tam Destek

Şahin'den Cumhur İttifakına Tam Destek

1 saat önce

AK Parti 24, 25 ve 26. dönem Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, cumhur ittifakının adayı Davut Aydın'a tam destek verdi.

Şahin'den Cumhur İttifakına Tam Destek, System.String[]
AK Parti 24, 25 ve 26. dönem Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, cumhur ittifakının adayı Davut Aydın'a tam destek verdi.

Cumhur ittifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın ve MHP İlçe Başkanı Arif Eren ile bir araya gelen Hüseyin Şahin, " Türkiye'nin bekası için partimizin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin almış olduğu kararı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Cumhur ittifakı adayı Davut Aydın, "Vekilimiz bugün olduğu gibi dün de ilçemiz için önemli hizmetlere imza attı. Bugün vekil olmamasına rağmen halen yanımızda yer alarak cumhur ittifakının sonuna kadar destekçisi olarak bizlerin her zaman yanındadır. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Arif Eren, "İnşallah cumhur ittifakımızınn adayı 31 Martta halkın takdiri ile seçimleri kazanacaktır. Cumhur ittifakına destek veren vekilimize teşekkür ediyorum" dedi.

Eski Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil, "Yenikapı ruhu ile başlayan, bugün aziz milletimizin daha güçlü hale getireceği cumhur ittifakının sonuna kadar yanındayız. Adayımız Davut Aydın'ın yanındayız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:43 Kaynak: İHA

AK Parti, Bursa, Hüseyin Şahin, Davut Aydın, Politika
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