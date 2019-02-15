Şahin'den Ktso'ya Ziyaret

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KTSO) ziyaret etti.





Şahin, ziyarette KTSO Başkanı Mustafa Gökhan Alkan'dan oda çalışmaları hakkında bilgi aldı.





Hedeflerinin üreten, ürettiğini işleyen ve işlediğini de pazarlayan bir Karaman inşa etmek olduğunu belirten Şahin, Karaman'ın İç Anadolu Bölgesinde arazi yapısı ve çevresel koşullar bakımından oldukça önemli bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.





Karaman'ın sanayi ve ticari alanda büyük projelerle isminin duyurulması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:





"Mevcut orta ve büyük ölçekli sanayisine hammadde temini ve bütün bunların üretime dönüştürülebilmesi açısından üst düzey potansiyele sahip bir şehir. Fakat şehrimiz hak ettiği manada üretim miktarına ve de ürettikleri bakımından istenilen seviyede ticari kara kavuşmuş değil. Kente değer katan mali yapısını güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Bu amaçla üretimi ticarete dönüştürmek, ilimizdeki sermayeyi de sanayiye yönlendirmek adına çalışmalarda bulunacağız. Böylece şehrimizin ulusal ve uluslararası pazar payından gereken ölçüde pay almasını sağlayacağız."





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTSO Başkanı Alkan şehrin gelişimine yönelik ortaya koydukları düşüncelerinden dolayı Şahin'e teşekkürlerini ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Partili Belediye Başkan Adayı, CHP'nin Sloganının İnternet Sitesini Satın Aldı

Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı

24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi

Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı