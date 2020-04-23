Şahin'den Ramazan ayı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahin'den Ramazan ayı mesajı - Son Dakika

Şahin'den Ramazan ayı mesajı

6 saat önce

On bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

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On bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.


Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, Ramazanın, bolluk ve bereketiyle kuracağımız iftar sofralarımızda fakir ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize zorunlu bulunduğumuz durum sebebiyle yer açamasakta, elimizden gelen yardımı yapmamıza, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olacağını belirten Şahin, "Ramazan ayı yan yana olamasak ta gönülden gönüle yardımlaşmayı gerektirir. Komşumuzdan başlayarak, dünyanın herhangi bir köşesinde zorluk içerisinde yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmak, onların ihtiyaçlarını temin etmeye gayret etmek yüce rabbinin rızasını dileyen herkes için büyük bir fırsattır. Şartlar zorlu ve yıpratıcı olsa da gönülden bağlı bir ülke olarak, Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadet ve duaların, yüreklerimizde gürleyen şefkat ve merhamet duygularımızın en yakın çevremizden başlayarak bütün yurdumuza ve insanlık alemine uzanan hoşgörü iklimine dönüşeceğine gönülden inanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığınca da bu yılın teması olarak belirlenen 'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci' vurgusunu hatırlayalım. İnsanların hem ibadetlerini daha yoğun olarak yerine getirdikleri hem de aç ve yoksulların halini daha iyi anlayarak, daha çok yardım eli uzattıkları bu ay, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde de olsa, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan müstesna bir zaman dilimidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:34 Kaynak: İHA

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