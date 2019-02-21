Şahin Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Düztepe Mahallesi esnafıyla buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Düztepe Mahallesi esnafıyla buluştu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, ziyaretinde esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Başkan Şahin, gördüğü ilgiden dolayı mutluluğunu belirterek, "Vatandaşımızın desteği tam. Herkeste bize karşı büyük bir sevgi ve muhabbet var. Bunun için Allah'a hamdediyorum. Bu şehre hizmet vermekten onur ve şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Kadınların samimiyetlerinden dolayı mutlu olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Ben ilk milletvekili olduğumda bir rol model yoktu. 16 yıl alanda kalınca bu işi bir kadının, bir annenin yapabileceğini, kadına dokunabileceği, kadının liyakatle bu işlerin altından kalkabileceği görüldü. Kadınların özgüveni gelişti. Çocuklar bizi rol model olarak görüyor. Cumhurbaşkanımız, partiyi kurarken kadınıyla erkeği ile kurdu. Bunun en büyük örneğini biz bu şehirde yaşıyoruz. Şehre kadın eli değdi. Kadınlar, anneler arkamda, Allah'ın izniyle seçimlerde Türkiye derecesi yapacağız."



Esnaf Rahmi Akar da Fatma Şahin'den çok memnun olduklarını belirterek, "Çok iyi hizmet ediyor. Ziyareti de çok güzel oldu." açıklamasında bulundu.



Ahmet Kara da Şahin'in daha önce milletvekilliği, bakanlık yapmış bir belediye başkanı olduğuna değinerek, kendisinin Gaziantep'in yetiştirdiği değerli isimlerden biri olduğunu ve hizmetinden memnun olduklarını kaydetti.



Aysel Kılıç da Şahin'in çalışmalarından memnun olduklarını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor

Son Dakika! AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti

Son Dakika! Bakan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 85 Konut, 5 Ahır, 1 Okul ve 2 Cami Hasar Gördü

Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak