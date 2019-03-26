Şahin, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala çalışmalarına hız verdi.



Geceleri düzenlenen mahalle mitingleriyle halka seslenen Fatma Şahin, gün içerisinde esnaf ziyaretleri yaptı, esnaflarla hasbihal etti. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde, başkana sıkıntılarını anlatan esnaf, ziyaretten dolayı başkana teşekkür etti. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayan Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Samlı Hacı Ökkeş Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Çay ocağında esnafla birlikte çay içen Şahin, caddeden geçen vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etme fırsatı buldu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fatma Şahin, kendisinin şimdi değil her zaman sahada olduğunu aktararak, "Belediyecilik sürekli sahada yapılır. Günümün yarısını sahada geçiriyorum. Seçim için en iyi anket halktır" dedi. Seçim öncesi yapılan ziyareti çok anlamlı bulduklarını belirten cadde esnafı ise, "Başkan hanımın esnaf ziyareti çok iyi oldu. Çalışmalarıyla insanların gönlünü kazanan başkanın yaptığı hizmetler ortada. Şehir önemli bir noktaya geldi. Sosyal belediyecilikte önemli işler yapıldı. Artık yeniyi yakalıyoruz. İsteklerimizi ve şikayetlerimizi başkana anlattık. Ziyaret çok yararlı geçti. Bizleri dinleyen dertlerimize ortak olan başkana teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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