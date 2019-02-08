Şahin: "Gönüllerde Olacağız"

Atakum'un Taflan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Memleket işi gönül işi dedik, Atakum'a gönüllere dokunmaya geldik" dedi.

Atakum'un Taflan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Memleket işi gönül işi dedik, Atakum'a gönüllere dokunmaya geldik" dedi.



Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Taflan Mahallesi'nde halkla buluştu. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette vatandaşlara projelerini anlatarak destek isteyen Başkan Zihni Şahin, "Toplumla iyi bir diyalog kurarak nerede bir problem varsa çözmeye çalıştık. Önemli olan insanların problemlerine eğilmek, yönelmek, çözülmesine katkı sağlamaktır. Hakikaten o anlamda gece gündüz demeden çalıştık. Örneğin Gülsan Sanayi ile ilgili belirli bir noktaya geldik. Halk otobüsleriyle ilgili büyük sıkıntı vardı. Şoförlerimiz 'Lastik dahi değiştiremiyoruz' diyerek defalarca kez geldiler. Onların problemlerini giderdik. İçme suyuna yüzde 15 civarında indirim yaptık. Engelli vatandaşlarımız için bu miktarı yüzde 50 olarak belirledik. Parkomat, Samsunluların en önemli şikayet konularından birisiydi, konuya derhal el attık. Kısacası, nerede şikayetler varsa bu şikayetleri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortadan kaldırdık. Toplumla barışık bir hale gelerek şehirde birliktelik oluşturduk. Tüm bunları gören siz hemşehrilerim de bana çok büyük destek verdi" diye konuştu.



"Sırada Atakumlulara hizmet etmek var"



Sırada Atakum'a, Atakumlulara hizmet etmenin olduğunu belirten Başkan Zihni Şahin, "Partimiz bize Atakum'da görev verdi. İnşallah Atakum'da da bugüne kadar olduğu gibi sizin desteklerinizle nerede, ne problem varsa imkanlarımızı son noktaya kadar kullanarak çözeceğiz. Çünkü belediyelerin görevi hizmet etmektir. Taflan'ın da ne problemi varsa mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek çözüm yollarını bulacağız. Sırada Atakum'a, Atakumlulara hizmet etmek var. Bu güzel, yıldızı her geçen gün parlayan ilçemizde en ufak bir sorunu bile çözmek için yapılacak her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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