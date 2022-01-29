Üye Girişi
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

29.01.2022 12:23
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

ANTALYA'da, jandarmanın 'şahin göz' diye tabir edilen özel maksatlı Sikorsky tipi helikopteriyle havadan, uygulama noktalarıyla da karadan yaptığı denetimde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 192 sürücüye 118 bin 54 TL ceza uygulandı.

ANTALYA'da, jandarmanın 'şahin göz' diye tabir edilen özel maksatlı Sikorsky tipi helikopteriyle havadan, uygulama noktalarıyla da karadan yaptığı denetimde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 192 sürücüye 118 bin 54 TL ceza uygulandı.

Antalya Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında sürücü kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerde algılanan 'yakalanma riski' duygusunu maksimuma çıkarmak amacıyla Korkuteli, Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde Aydın Filo Komutanlığı'ndan gelen özel maksatlı Sikorksy helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

'Şahin göz' diye tabir edilen özel maksatlı Sikorsky tipi helikopterle kış şartlarının zorlu geçtiği yollarda yapılan denetimlerde; yoğun kar yağışında kapanan yollar, alternatif güzergahlar, çığ düşme ihtimali olan yol kesimleri ile sürücülerin zorlu hava şartlarından etkilenmemesi için her türlü tedbirler kontrol edildi.

Yerde görev yapan jandarma trafik timlerince kış lastiği, kar zinciri, silecek, fren, ilk yardım ekipmanı, ısıtma sistemleri gibi araçların kış şartlarına hazırlıklarının denetimlerinin yapıldığı uygulamada 1200 araç kontrol edildi. Kural ihlali yapan 178 araca yönelik 113 bin TL ceza yazıldı. Havadan denetim gerçekleştirilen helikopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 sürücüye ise 5 bin 54 TL ceza uygulandı.

Denetimler sırasında sürücülere kış şartlarında araç kullanmanın incelikleri konulu broşür dağıtıldı, sürücüler bilgilendirildi.

'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

YORUMLAR
500

Trafik Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika


Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı         
12:36
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45

Son Dakika Haberleri
12:35 Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı
12:23 'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı
12:16 Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada
12:04 Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı
11:58 İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten
11:56 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak!
11:53 Elektrikte yazlık-kışlık tarife çağrısı! Elektrik zamları pes ettirdi! Esnaflar kepenk kapatmaya başladı!
11:48 Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler'den sert tepki: Otoparkıma pusu kuruldu, bu basın özgürlüğü değil haneye tecavüz
11:32 Annesi kurt, babası kangal! Zincirlerinden kurtulup doğaya salındı, ilk işi karşısına çıkan yılanı parçalamak oldu
11:18 Son Dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlıları yakalandı! 11 kişi gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 12:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: 'ŞAHİN GÖZ' KURAL İHLALLERİNİ HAVADAN TESPİT ETTİ; SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement