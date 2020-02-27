Şahin: "Hac ile ilgili herhangi bir tasarruf yok, aynı şekilde devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahin: 'Hac ile ilgili herhangi bir tasarruf yok, aynı şekilde devam edecek' - Son Dakika

Şahin: "Hac ile ilgili herhangi bir tasarruf yok, aynı şekilde devam edecek"

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre ziyaretlerinin korona virüs salgını ile ilgili askıya alındığını duyurduğunu aktaran Hac ve Umreden Sorumlu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, bu kısıtlamanın tedbir amaçlı geçici süreliğine sadece umre...

Şahin:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre ziyaretlerinin korona virüs salgını ile ilgili askıya alındığını duyurduğunu aktaran Hac ve Umreden Sorumlu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, bu kısıtlamanın tedbir amaçlı geçici süreliğine sadece umre ziyaretlerinde olduğuna dikkat çekerek, hac ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını ve organizasyonlarının devam edeceğini söyledi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla umre ziyaretlerini askıya almasıyla ilgili olarak "Suudi Arabistan'da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu olmadığının ve Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Hac ve Umreden sorumlu TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyes Diyaeddin açıklamalarda bulundu.


Deprem bölgesi Elazığ'da Tunceli, Malatya ve Bingöl'deki acenta yetkilileri ile istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlediklerini aktaran Şahin, Umre ve Hac organizasyonları ile ilgili de açıklamada bulundu.


"Geçici dönem olduğu çok net"


Suudi Arabistan'a gitmesi gereken 3 bine yakın misafirlerinin olduğunu ve onların gidişlerini durdurduklarını belirten Şahin, " Malumunuz 26 Şubat'ta geç saatlerde Suudi Arabistan bir açıklama yaptı ve Umre vizelerinin verilmesini durdurduğunu söyledi. Hemen ardından bu sabahta vizesini almış olan yolcuların da Suudi Arabistan'a girişinin geçici sür süre için durdurulduğunu söyledi. Biz de acentelerimizi hemen bu konuda bilgilendirdik. Suudi Arabistan devletinin yetkili makamlarını, Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın da işbirliği ve koordinasyon halinde süreci yönetmeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte seyahat acentalarının da Umre yolcularının da mağdur olmaması için birlik olarak elimizden gelen her şeye yapacağız ve gerekli tedbirleri alacağız. Bu erteleme işi geçici bir dönem. Geçici dönem olduğu çok net. Ne kadar süreceğine bakacağız, göreceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.


"Hac organizasyonu aynı şekilde devam edecek"


Kısıtlamanın sadece umre için olduğuna dikkat çeken ve hac organizasyonlarında herhangi bir durdurulmanın olmadığının altını çizen Şahin, "Altını çizerek belirtmek istiyoruz ki bu sadece umre ile ilgili bir kısıtlama, durdurulma. Hac ile ilgili herhangi bir tasarruf yok. Hac organizasyonu aynı şekilde devam edecek. Hacca kaydolan misafirlerimiz gönül rahat olsun. İkinci bir hatırlatma yapmak gerekirse Suudi Arabistan'da şuana kadar korona virüsü ile ilgili kayıtlara geçmiş bilinen hiçbir şekilde hiçbir vaka yoktur. Şu anda yapılan tasarruf tamamen tedbir maksatlı. Yakınları Suudi Arabistan ve umrede olan vatandaşlarımız hiç tedirgin olmasınlar. Onların da dönüşleri normal bilet tarihlerine göre olduğu gibi devam edecektir. Şuan için panikleyecek bir durum yok. Biz de devletimiz ile beraber süreci takip edeceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Umre, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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