Son Dakika Haberleri: Şahin Hastalara Moral Verdi

Şahin Hastalara Moral Verdi

59 dakika önce

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin hastaları ziyaret etti.

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AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin hastaları ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne giderek hastanede yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin hastalara ve yakınlarına çiçek vererek her ihtiyaçlarında yanlarında olacağını belirtti. Hastalar ise Şahin'in bu ziyaretinin kendilerine çok büyük moral olduğunu ifade ettiler. Şahin daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatında STK yöneticilerini kabul etti. TSK yöneticilerin sorunlarını dinleyen Şahin çözüm noktasında ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Daha sonra Şahin'i Anadolu Gençlik Derneği de ziyaret ederek desteklerini bildirdiler. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

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