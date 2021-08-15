TBMM İdari Amiri Şahin ve yerel yöneticiler Gaziantep'te mahalle muhtarlarıyla buluştu - Son Dakika

TBMM İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve yerel yöneticiler, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 14 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığınca Bağbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TBMM İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve 14 mahallenin muhtarı katıldı.

Şahin ve yerel yöneticiler, muhtar ve mahalle sakinleriyle görüşerek sorunlarını dinledi, talep ve isteklerini aldı.

Şahin, toplantıdaki konuşmasında, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşıyla yüz yüze, göz göze ve yürek yüreğe olabilmek her siyasetçinin işi değildir. Bunu biz AK Parti iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan siyasetiyle başardık. Elhamdülillah o kadar çok hizmetler yapılmış ki bugün yüzümüzün akıyla başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Bunu eğer bir şeyleri başarabilmişsek yapabiliriz. Gaziantep'te çok şeyler başardık. AK Parti iktidarıyla birlikte köylerimiz sanki şehrin merkezi gibi oldu. Bugün bütün köylerimizin yolları kilitli parke taşlarıyla döşenmiş, asfaltları yapılmış. Suyu, elektriği artık problem değil. Sosyal tesisleri, taziye evleri, arazi yolları yapılmış."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise muhtarların mahallenin gözü kulağı olduğunu vurgulayarak, "Bizim burada her mahalleden oluşabilecek talepler neyse çözüm üretmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla yanınızdayız." ifadelerini kullandı.