Şahin'in Kartal ziyareti
1 saat önce
Önceki gün 3 yaşındaki Kartal'ın annesi Ahu Kahraman Yıldırım'ın düzenlediği organizasyona katılan sanatçı, "Organ bağışı çok önemli. Farkındalığı artırmak adına elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.
Önceki gün 3 yaşındaki Kartal'ın annesi Ahu Kahraman Yıldırım'ın düzenlediği organizasyona katılan sanatçı, "Organ bağışı çok önemli. Farkındalığı artırmak adına elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:46
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