Son Dakika Haberleri: Şahin'in Kartal ziyareti
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Şahin'in Kartal ziyareti

1 saat önce

Önceki gün 3 yaşındaki Kartal'ın annesi Ahu Kahraman Yıldırım'ın düzenlediği organizasyona katılan sanatçı, "Organ bağışı çok önemli. Farkındalığı artırmak adına elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

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Önceki gün 3 yaşındaki Kartal'ın annesi Ahu Kahraman Yıldırım'ın düzenlediği organizasyona katılan sanatçı, "Organ bağışı çok önemli. Farkındalığı artırmak adına elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Kartal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:46 
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