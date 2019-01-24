Son Dakika Haberleri: Şahin, Jandarma Uzman Okulu Talebinde Bulundu

Şahin, Jandarma Uzman Okulu Talebinde Bulundu

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Düzce'ye jandarma uzman okulu talebinde bulundu.

Şahin, Jandarma Uzman Okulu Talebinde Bulundu, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Düzce'ye jandarma uzman okulu talebinde bulundu.

İZDES projesi kapsamında Düzce'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasına da bir ziyaret gerçekleştirdi. Beraberinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü temsilcileri ile gelen Ersoy, DTSO Başkanı Tuncay Şahin ile bir süre görüştü. Ziyarete, DESKKOP Başkanı Ertan Taşlı, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı'da katıldı.

DTSO Başkanı Tuncay Şahin ziyaret sırasında Ankara İstanbul arasındaki Düzce'ye bir Jandarma Uzman Okulu olabileceğini bu konuya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilettiğini, Bakan Soylu'nun rapor istediğini belirterek, "Gümüşpınar'da jandarmaya yakın çok güzel bir yerimiz var arazi açısından" diyerek talibini dile getirdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

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