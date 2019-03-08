Son Dakika Haberleri: Şahin, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" Konulu Söyleşiye Katıldı

Şahin, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" Konulu Söyleşiye Katıldı

47 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" konulu söyleşe katıldı.

Şahin,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" konulu söyleşe katıldı.

Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kadınların sorunlarını dinledi. Fatma Şahin Bakanlığı döneminden beri kadınlarla ilgi ne varsa ana merkeze koyduklarını, kadınlarla beraber çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, Fatma Şahin'e kadına dokunan projelerinden dolayı teşekkür ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Kadınların sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çözün önerilerini anlattı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

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