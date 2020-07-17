Şahin Kendirci'nin yeni klibine Adanalı işadamı Nusret Bulut sponsor oldu

Müslüm filminde başrol oynayan, " Adana'ya Gidek mi" şarkısı ile de ses getiren Adanalı sanatçı Şahin Kendirci'ye, Adanalı işadamı Nusret Bulut sponsor oldu.

Müslüm filmi ile gönüllerde taht kuran sanatçı Şahin Kendirci, Adana'nın futbol takımlarının, yöresel yiyeceklerinin de içinde olduğu çok güzel bir şarkı bestelediğini dile getirdi.

Yeni şarkısının klibini Adana'da çekeceğini, yine çok ses getireceğine inandığını söyleyen Kendirci, desteği için iş adamı Nusret Bulut'a teşekkür etti.

Yeni şarkı ve klip çalışmalarında hemşerisine omuz vermekten mutluluk duyduğunu belirten Bulut, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Bulut, "Adanalı olmak bunu gerektirir. Şahin Kendirci gibi Adana'dan çıkıp Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçının Adana için yazdığı şarkısına sponsor olmak ayrı bir mutluluk" dedi. - ADANA