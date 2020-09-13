Şahin: "Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Beşiktaş yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maçın tamamına yakın bölümünde maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Haklı galibiyet aldık. Takım disiplinine ve oyuna takım sadık kaldı. Bölgeler arası geçişler yaparken sıkıntı yaşadık ama golleri bulduktan sonra bu sıkıntıyı atlattığımızı düşünüyorum" dedi.

Bu maçı kazanacak oyunu oynadıklarını düşündüklerini belirten Şahin, "Trabzonspor'a pozisyon vermeden oynadık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sezonun başındayız. Aramıza katılan yeni oyuncular olacak. Hem yönetim hem bizler çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Sezon başı planlamasında, ilk 4 haftalık bölümü minimum hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Bu galibiyet bizim için artı oldu. Milli ara var ve bu milli aradan sonra hazır olacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON