Şahin, merkez ilçe başkanlığına aday - Son Dakika
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Şahin, merkez ilçe başkanlığına aday

6 saat önce

CHP İl Saymanı Güner Şahin, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan CHP Merkez İlçe Kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Şahin, merkez ilçe başkanlığına aday, System.String[]

CHP İl Saymanı Güner Şahin, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan CHP Merkez İlçe Kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.


26 Ocak tarihinde yapılacak olan CHP Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinde Başkan adayı olduğunu açıklayan CHP İl Başkanlığı Saymanı Güner Şahin, delegelerden destek istedi.


Partinin çeşitli kademelerinde görev yapan Güner Şahin, "Çeşitli kademelerinde görev yaptığım partimizin Merkez İlçe Başkanlığına adayım. Tüm partililerden ve delegelerden destek istiyorum. Partimin bayrağını daha ilerilere taşımak için talip olduğum bu görevin en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağım" dedi.


Güner Şahin'in, CHP'de 4 dönem il başkan yardımcılığı, 2 dönem ise il saymanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
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