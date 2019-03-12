Şahin, "Milli Şairimiz Mehmet Akif'i Rahmet ve Minnetle Anıyorum"

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 98. yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 98. yıl dönümünü kutladı.



AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin İstiklal Marşı'nın bir milletin bağımsızlık aşkının ve imkansızlıklar içerisinde fedakarca verilen mücadelenin mısralara dökülmüş hali olduğunu ifade etti. İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. Yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Türk milletinin tarihi boyunca zulme asla boyun eğmediğini, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıktığını dile getirdi. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Türk milleti tarih boyunca zulme asla boyun eğmemiş, vatanına ve hürriyetine saldıranlara gereken dersi vermiştir. Bağımsızlık mücadelesi sırasında da Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenerek zor koşullar altında bir kez daha vatanına ve hürriyetine kast edenlere kararlılığını kabul ettirmiştir. Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy, o büyük mücadeleyi ve bağımsızlık zaferini destanlaştırarak herkesin düşüncelerine tercüman olmuş ve ölümsüzleştirmiştir. Türk milletinin tarihteki yürüyüşünü, milletimizin karakterini, kahramanlığını, vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu en net şekilde ortaya koyan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı ile milletimize cesaret kaynağı olmuştur. Her mısrası büyük anlamlar taşıyan, asla unutmamamız gereken değerleri nesilden nesile ilk günkü yaşanmışlığıyla anlatan İstiklal Marşı aynı zamanda kutsal değerlerimize göz dikenlere, dizelerle tezahürüdür. Mehmet Akif Ersoy 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek bağımsızlık mücadelesi sırasında yaşanan zorlukları çarpıcı bir şekilde anlatmıştır. İstiklal Marşımız aynı zamanda ezelden beri hür yaşamış, ilelebet hür yaşayacak milletimizin İstiklal Mücadelesinin de sembolü olmuştur. Bu düşüncelerle, İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere bu destanı yazdıran tüm ecdadımızı ve İstiklal Mücadelemizi destansı ifadelerle kaleme alarak ölümsüzleştiren Milli Şairimiz Mehmet Akif'i rahmet, şükran ve minnetle anıyorum." - ZONGULDAK

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