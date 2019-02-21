Son Dakika Haberleri: Şahin, Misafiri Olduğu Öğrencilere Yemek Yaptı

Şahin, Misafiri Olduğu Öğrencilere Yemek Yaptı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadaki davet üzerine, 3 üniversite öğrencisinin kaldığı eve giderek, eşiyle birlikte gençlere yemek pişirdi.

Şahin, Misafiri Olduğu Öğrencilere Yemek Yaptı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadaki davet üzerine, 3 üniversite öğrencisinin kaldığı eve giderek, eşiyle birlikte gençlere yemek pişirdi.

Şahin, dün Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Çapar'ın, sosyal medya üzerinden, "Fatma abla sizi çok seviyoruz bir gün akşam yemeğine öğrenci evimize misafir olur musunuz? Gurbetteyiz, anne yemeğini çok özledik." mesajına olumlu yanıt verdi.

Şahin, akşam saatlerinde eşiyle, Çapar'ın iki arkadaşıyla kaldığı Güneyken Mahallesi'ndeki evine geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Şahin, öğrencilere mercimek çorbası, eşi İzzet Şahin de menemen yaptı.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'in genç nüfusa sahip olduğunu ve 4 üniversitesiyle "üniversiteler şehri" olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yaşam kalitesinin önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Onları yarınlara hazırlamak çok önemli. Öğrencilerimizden bir davet geldiği zaman hiç kıramıyorum. Aynı zamanda anneyim. Üniversiteye giden oğlum, yüksek lisans yapan kızım var." dedi.

"Yemeklerin püf noktalarını anlattı"

Gaziantep'in yemeklerinin lezzetli olduğunu ancak zaman aldığını hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

"Analı kızlı, yuvalama 2-3 saatinizi alır ama şimdi çocuklara çok hızlı pratik fakat sağlıklı yemekler yapmak lazım. Çocuklarımızın zihnini ve sağlıklı düşünmesini sağlayacak demir oranı yüksek mercimek çorbası yaptık. Aynı zamanda çok basit ama protein bakımından zengin menemen yaptık. 15 dakika içinde nasıl hazırlanır, onu göstermeye çalıştık. Çünkü öğrencilerimiz zamanla yarışıyor. Burada en önemli kısım pratikteki ölçüler, 15-20 dakikada bu çorbalar nasıl oluyor. Bunun için baharat ve salça kalitesi çok önemli, o da zaten Gaziantep'te mevcut."

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Çapar da Şahin'i sosyal medyadan takip ettiğini belirterek, "Başkanımızın bizi kırmayıp davetimize geleceğini biliyordum. Kendisi de geldi sağ olsun. Yemekler de çok lezzetliydi, ellerinize sağlık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Fatma Şahin, Gaziantep, Kültür Sanat
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