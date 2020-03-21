Şahin: "Sağlık ve Gıda çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahin: 'Sağlık ve Gıda çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz' - Son Dakika

Şahin: "Sağlık ve Gıda çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz"

7 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Salgını önleyebilmek için takdire şayan bir fedakarlıkla, sabırla ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık personelimize, ayrıca temel gıda ihtiyaçlarının karşılayabilmek adına gece gündüz büyük...

Şahin:

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Salgını önleyebilmek için takdire şayan bir fedakarlıkla, sabırla ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık personelimize, ayrıca temel gıda ihtiyaçlarının karşılayabilmek adına gece gündüz büyük bir özveri ile üretim yapan tüm emekçilerimize şükranlarımızı sunuyor, onların her birini yürekten alkışlıyoruz" dedi.


Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:


"Korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı her ülkede olduğu gibi Türkiye için de zorlu mücadele süreci devam etmektedir. Kimi hızla sınırları kapatıp sıkı karantina yöntemlerine başvururken, kimileri de hastalığın serbestçe seyrine izin vererek doğal bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi tercih etmektedir.


Türkiye en başından itibaren gelişmeleri izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir. Alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tamamı hem kendimizin hem de diğer insanların sağlığını koruma amaçlıdır. Her şeyden önemlisi COVİD-19 hastalığından en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Alacağımız bu tedbirler sağlık kuruluşlarımızın üzerine binecek yükü de önemli ölçüde hafifletecek, sağlık sistemimizi güçlü bir şekilde ayakta tutacaktır."


"Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır" diyen Şahin, hiç kimsenin, bencillik veya özensizlik yaparak, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip olmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:


"Vatandaşlarımızdan ve teşkilatımızın her bir mensubundan ricam, COVİD-19 tehdidi geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir. Kendimiz zarar görmesek de taşıdığımız virüsü, sevdiklerimize bulaştırarak, hastalanmalarına, hatta ölümlerine yol açabiliriz. Bu mücadele kapsamında Korona virüs sürecini en başından bu yana Hak İş Konfederasyonu, Öz Gıda İş ve tüm teşkilatımızla koordineli bir şekilde takip ediyoruz. Ortaya çıkan yeni durum karşısında alınabilecek tedbirleri sürekli istişare ettik ve çözümleri hızla hayata geçirdik. ÖZ GIDA İŞ olarak, yaşanan bu krizin dayanışma ile aşılacağına inanıyoruz. Korona virüsüne karşı topyekün mücadeleye, adil ve hakkaniyetli olmak kaydıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Çalışma hayatının bütün taraflarının da olayı ciddiye alması ve buna uygun önlemler almasının bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacağına inanıyoruz. Korona virüs salgınında en ağır yük hiç şüphesiz sağlık çalışanlarının omuzlarındadır. Yetkililer vatandaşlara gerekli olmadıkça evinizden çıkmayın diyor. Ancak salgını önleyebilmek için canla başla çalışan sağlık çalışanları, evlerine dahi gidemiyor. Bu vesileyle takdire şayan bir fedakarlıkla, sabırla ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık personelimize, ayrıca gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına gece gündüz büyük bir özveri ile üretim yapan tüm emekçilerimize Öz Gıda İş Sendikası Yönetim Kurulu adına şükranlarımızı sunuyor, onların her birini yürekten alkışlıyoruz.


Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." - ANKARA

Mehmet Şahin, Koronavirüs, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:01 Kaynak: İHA

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