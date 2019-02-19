Şahin Saldırısına Uğrayan Köpeğini 'Minderle' Kurtardı
28 dakika önce
– ABD' de bir genç kızın bahçeye oynamaları için çıkardığı yavru köpeklerinden birine şahin saldırdı.
– ABD
' de bir genç kızın bahçeye oynamaları için çıkardığı yavru köpeklerinden birine şahin saldırdı. Olayı gören genç kız hemen bahçeye koşup, bahçedeki minderle şahine vurarak köpeğini kurtardı.
Olay ABD'nin Nevada
eyaletinde bulunan Las Vegas
kentinde meydana geldi. Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin çatısındaki bir şahinin bahçedeki köpekleri izlediği görülüyor. Şahin ardından köpeklerden birini yakalayıp, uçmaya çalıştığı görülüyor. Yavru köpeği yakalayan şahin, uçmaya çalıştığı sırada köpeğin sahibi durumu fark ediyor ve bahçeye koşuyor. Bahçede bulduğu bir minderle şahine saldırarak köpeğini kurtarmayı başaran genç kız, ardından köpeklerini kucaklayıp hemen içeri koşuyor.
Kadının içeri girmesinin ardından şahin uçarak uzaklaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:11 Kaynak: DHA
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