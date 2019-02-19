Son Dakika Haberleri: Şahin Saldırısına Uğrayan Köpeğini 'Minderle' Kurtardı

Şahin Saldırısına Uğrayan Köpeğini 'Minderle' Kurtardı

28 dakika önce

– ABD' de bir genç kızın bahçeye oynamaları için çıkardığı yavru köpeklerinden birine şahin saldırdı.

Şahin Saldırısına Uğrayan Köpeğini 'Minderle' Kurtardı, System.String[]
ABD' de bir genç kızın bahçeye oynamaları için çıkardığı yavru köpeklerinden birine şahin saldırdı. Olayı gören genç kız hemen bahçeye koşup, bahçedeki minderle şahine vurarak köpeğini kurtardı.

Olay ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde meydana geldi. Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin çatısındaki bir şahinin bahçedeki köpekleri izlediği görülüyor. Şahin ardından köpeklerden birini yakalayıp, uçmaya çalıştığı görülüyor. Yavru köpeği yakalayan şahin, uçmaya çalıştığı sırada köpeğin sahibi durumu fark ediyor ve bahçeye koşuyor. Bahçede bulduğu bir minderle şahine saldırarak köpeğini kurtarmayı başaran genç kız, ardından köpeklerini kucaklayıp hemen içeri koşuyor.

Kadının içeri girmesinin ardından şahin uçarak uzaklaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:11 Kaynak: DHA

Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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