Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahin, 'Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız' - Son Dakika

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

6 saat önce

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarını ziyaretini sürdürdü.

Şahin,

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarını ziyaretini sürdürdü.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarından İncesu ilçesinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikası iştiraki olan Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Gebe Düve Süt ve Üretim Tesesi'ni ziyaret etti.


İl Müdürü Şahin; " Bakanlığımızın yoğun katılımlarla gerçekleştirdiği Tarım Orman Şurası' nda alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılında tamamlanmasını planladığı eylemler içerisinde bulunan 'Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması ve Elit Sürülerin Oluşturulması' amacına ulaşılabilmesi adına böyle tesislerin hem yeni girişimcileri cesaretlendirmesi hem de mevcut işletmelere örnek oluşturması açısından önemli misyonları bulunmaktadır " dedi. - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Kayseri Şeker, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekiplerin baskın yaptıkları depoda kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle ele geçirdi
Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 22:27:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]