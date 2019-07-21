Son Dakika Haberleri: Şahin Şenoduncu İtalya'da Türkiye'nin gururu oldu
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Şahin Şenoduncu İtalya'da Türkiye'nin gururu oldu

42 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Yürüyüş Spor'unda övünç kaynağı olan milli sporcu Şahin Şenoduncu, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda dördüncü olmayı başardı.

Şahin Şenoduncu İtalya'da Türkiye'nin gururu oldu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Yürüyüş Spor'unda övünç kaynağı olan milli sporcu Şahin Şenoduncu, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda dördüncü olmayı başardı.

Napoli'de yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada son 200 metreye kadar yarışı ikinci sürdüren Şenoduncu, bu etapta bileğine giren dayanılması güç bir ağrı yüzünden yarışı 4. Olarak tamamlayabildi.

Yarışmada; birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerini elde eden Japonyalı yürüyüşçüler; altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın favorisi olarak gösterilen İtalyan, Çin ve Alman sporcuları farkla geçmesine rağmen milli formayla katıldığı şampiyonada madalyaya uzanamadığı için büyük bir üzüntü yaşadığını söyleyen Şahin Şenoduncu, "Yarışma büyük rekabet içinde geçti. Son 200 metreye kadar madalya pozisyonunda gidiyordum. Ancak bu metrelerde yaşadığım talihsizlik sonuncunda yarışmayı 4. tamamlayabildim. Ülkeme yeni bir madalya kazandırmayı çok istiyordum. Ama olmadı" diye konuştu. - BALIKESİR
Balıkesir, Ayvalık, Napoli, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:02 Kaynak: İHA
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