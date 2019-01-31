Şahin TCMB ve güvercin Fed'den TL'ye destek

Şahin TCMB ve güvercin Fed tarafından aynı anda desteklenen Türk Lirası dolar karşısında 2 ayın en iyi seviyesine yükseldi.

Şahin TCMB ve güvercin Fed tarafından aynı anda desteklenen Türk Lirası dolar karşısında 2 ayın en iyi seviyesine yükseldi. Kur 5.19'a gerilerken, euro/TL de 5.98'e geldi.

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