Son Dakika Haberleri: Şahin, Thk'yı Ziyaret Etti

Şahin, Thk'yı Ziyaret Etti

19 dakika önce

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesini ziyaret etti.

Şahin, Thk'yı Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesini ziyaret etti. THK Başkanı Hasçelik Şahin'e Türk Hava Yolları kurumuna ait rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için, "Benim Ereğli'deki elim, kolum ayağım" dediği AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesini ziyaret etti. THK Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Erol Şahin ve Belediye Meclisi Üyesi adayları, gördükleri ilgiden memnun kaldılar.

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli'ye verdiği Erdemir'e bin kişinin işe alınacağı, Devlet Hastanesinin eski arsalarına iki fakülte yapılacağının açıklanması, Karasu-Ereğli demiryolunun yapılacağı ve tersanelerin yeniden hareketlendirileceği müjdelerini detaylı bir şekilde anlattı. Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ise Ereğli'nin bu miting ile tarihi bir gün yaşadığını belirterek, verilen müjdelerin kamuoyu tarafından olumlu bulunduğunu söyledi ve Erol Şahin'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli için 31 Mart yerel seçimlerinin tarihini değiştireceğini ve çok büyük bir önem arz ettiğini kaydederek, Ereğli halkının bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek 31 Mart'ta sandıkları patlatacağına inandığını belirtti.

Şahin, "Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi Ereğli Belediyesinin arkasında olacağını söyledi. Yani bizim projelerimizin altına imza attığını vurguladı. Cumhurbaşkanımızın Ereğli'ye verdiği sözlerin ve müjdelerin daha iyisini yapabilecek bir babayiğit varsa saygı duyarım. Ama yok. Ereğli 20 yılda bu kentte nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını çok iyi biliyor" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:17 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Berdan Mardini'nin Yeni Türküsü Çalıntı mı Çıktı? 533 Pas Yapıp 54 Şut Çektiler, Son Dakikada Yedikleri Golle Sahadan Boynu Bükük Ayrıldılar! Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır Son Dakika! MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 21:36:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahin, Thk'yı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]